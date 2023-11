Индийски учени планират да приложат за пръв път технологията за "засяване на облаци", за да предизвикат силни валежи в някои райони на Делхи с надеждата, че те ще са достатъчни, за да справят за седмица със смога, който тежи върху най-замърсената столица на планетата. Това каза ръководителят на проекта, цитиран от Ройтерс.

Целта на "засяването на облаци" е промяна на времето, подобряваща способността на облаците да произвеждат дъжд.

Качеството на въздуха в Делхи рязко спада всяка година в навечерието на зимния сезон. Тогава студеният въздух улавя и задържа замърсителите от различни източници, сред които моторните превозни средства, производствени мощности, запрашаване от строителството и горене на селскостопански отпадъци.

