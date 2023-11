Британският актьор и носител на награда "Оскар" Джеръми Айрънс ще се превъплъти в абата Фариа в сериала "Граф Монте Кристо", адаптация на романа на Александър Дюма и копродукция на Франция и Италия, предаде АФП.

"Джеръми Айрънс изпълнява ключовата роля на абат Фариа в третата си съвместна работа с Биле Аугуст", датският режисьор, който спечели "Златна палма" на кинофестивала в Кан през 1988 и 1992 г., съобщи компанията "Медиауан".

Главната роля е поверена на британеца Сам Клафлин, познат от ролята на Финик в "Игрите на глада".

Френската актриса Ана Жирардо също е част от актьорския състав, отбелязва АФП.

Сериалът е френско - италианска продукция и ще бъде от осем епизода от по 52 минути.

Публикуван от 1844 г., романът "Граф Монте Кристо" разказва историята на Едмон Дантес, който е несправедливо затворен и си отмъщава, след като бяга от затвора и забогатява. Романът е обект на многобройни филмови и телевизионни адаптации, включително една от тях през 1998 г. за ТеЕф 1, с Жерар Депардийо в главната роля.

