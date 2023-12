Сезонът на наградите е точно зад ъгъла и както винаги, индустрията започва с годишната Галавечер на Музея на Академията, която се проведе в неделя, 3 декември, в Музея на киноакадемията в Лос Анджелис, предаде InStyle.

Тазгодишното събитие също така отличи Мерил Стрийп, Майкъл Б. Джордан, Опра Уинфри и София Копола за влиянието, което всеки от тях има върху индустрията.

cillian murphy, yvonne mcguinness, susan downey & robert downey jr. at the academy museum gala last night pic.twitter.com/y8aX2VtB7h