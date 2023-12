Американският комик Крис Рок е отказал ролята на водещ на церемонията по връчването на наградите "Златен глобус" на 7 януари 2024 г., съобщи Си Ен Ен, позовавайки се на свои източници.

Причините за отказа не се уточняват. Освен Крис Рок, водещи на събитието не са пожелали да бъдат комедийната актриса Али Уонг, актрисите Тина Фей и Ейми Полър, както и актьорите Джейсън Бейтман, Шон Хейс и Уил Арнет. "Не си струва. Има много политика. Не е лесно, в това вече няма нищо забавно", казват източниците на Си Ен Ен, запознати със ситуацията.

За един начинаещ артист възможността да води наградите "Златен глобус" може да се счита за "шанса на живота", но за една известна личност ролята, която често е свързана с негативна реакция на публиката и изисква подготовка, не оправдава усилията, отбелязват още източниците.

Наградите "Златен глобус", присъждани преди от Асоциацията на чуждестранните преса в Холивуд, която след скандал престана да съществува под това име, в САЩ отстъпват по престиж единствено на "Оскар"-ите.

