Четиридесет и шест годишен мъж загина, а няколко души бяха ранени, след като кола се вряза в група хора в английския град Шефийлд.

Двама са задържани за опит за убийство - 23-годишен и 55-годишен, уточни полицията в Южен Йоркшир.

Car drives into crowd in Sheffield: suspicion of murder https://t.co/BHtUxqQUtm pic.twitter.com/FScN1bLblA — Voice of Europe 🌍 (@V_of_Europe) December 28, 2023

Dec 27: Car hits Sheffield crowd during reported violence



A 23-year-old man has been arrested on suspicion of murder and a 55-year-old man on suspicion of attempted murderhttps://t.co/QX5ffQjHNs — Codey369 (@Codeym369) December 28, 2023

"Ще патрулираме цяла нощ, за да успокоим хората и да разговаряме с всеки, който би могъл да ни помогне с информация или се чувства притеснен", заяви полицията.

One man dead and numerous others injured after car ploughs into crowd of people in Sheffield as police arrest suspect, 23, on suspicion of murderhttps://t.co/25SJBqqE2J — Mr Zubair (@MrZubai08999659) December 28, 2023