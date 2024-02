Строящ се хангар на летище в щата Айдахо, САЩ се е срутил, след падането на кран. При инцидента са загинали трима души, девет са ранени. От тях петима са в критично състояние, откарани са в местни болници.

Сигналът е подаден около 17 ч. в сряда на територията на летище Бойзи, съобщиха официални лица. На мястото са се отзовали две пожарни служби, полиция и парамедици от окръг Ейда.

"Имаше катастрофално срутване на метална конструкция на строителна площадка. Летището в Бойзи и всички първи спасители изразяват най-дълбоките си съболезнования на пострадалите”, заяви ръководителят на пожарната служба Аарон Хъмъл.

Някои от жертвите са работили на подемник по време на падането на конструкцията и това е наложило специализирани спасителни дейности, обясниха още властите.

Пожарникарите остават на мястото на инцидента, обектът е обезопасен и няма заплаха за обществеността, поясниха служители. Работата на летище Бойзи, както и съседни сгради, не са засегнати.

Частният хангар е бил в процес на изграждане, като част от проект на стойност 6,2 млн. долара. Собственикът е фирма, която предлага чартърни полети и поддръжка на частни самолети. Причината за инцидента се разследва, съобщиха официални лица.

