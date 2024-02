Броят на жертвите на свлачище в златодобивно селище до град Мако в южната част на Филипините достигна 92 души, предаде "Ройтерс", като се позова на съобщение на местните власти от днес. Агенцията допълва, че продължава издирването на хора в неизвестност.

#LATEST The death toll from the Feb 6 landslide that hit a mining town in Davao de Oro province in the southern Philippines has risen to 92, local authorities said Thursday. https://t.co/3aveXGnX8O pic.twitter.com/UNi79KdYmn

Представители на властите в провинция Давао де Оро уточниха, че 36 души все още не са открити, след като на 6 февруари свличане на част от планинския склон към село Масара, близо до Мако, затрупа къщи в района.

#Philippines | The death toll in a massive landslide that crashed into villages in Davao de Oro province in the southern Philippines had climbed to 85, with 38 people still missing.



The landslide hit a mining area in the mountain town of Maco in Davao de Oro province on the… pic.twitter.com/RFBmCGI5z0