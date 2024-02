Опонентът на Кремъл и бивш световен шампион по шах Гари Каспаров каза днес, че руският президент Владимир Путин "бавно и публично е убил" Алексей Навални, който почина днес в руски затвор в Арктика, където излежаваше 19-годишна присъда, предаде "Франс прес".

Putin tried and failed to murder Navalny quickly and secretly with poison, and now he has murdered him slowly and publicly in prison. He was killed for exposing Putin and his mafia as the crooks and thieves they are. My thoughts are with the brave man's wife and children.