Дворецът Кенсингтън публикува първата официална снимка на принцесата на Уелс след коремната ѝ операция през януари тази година.

Снимката, направена от принц Уилям, в Уиндзор по-рано тази седмица, показва Кейт Мидълтън заобиколена от принцеса Шарлот, принц Луи и принц Джордж, който я е прегърнал.

Thank you for your kind wishes and continued support over the last two months.



Wishing everyone a Happy Mother's Day. C



📸 The Prince of Wales, 2024 pic.twitter.com/6DywGBpLLQ