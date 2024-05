Всяка пролет над 200 000 посетители идват в испанския град Лейда за „L'Aplec del Caragol” , празника на най-обичаната храна в региона - охлювите. Това съобщи Би Би Си.

„L'Aplec del Caragol” е най-важният гастрономически фестивал в Каталуния и годишен акцент за жителите на Лейда. Градът се намира на 130 км западно от Барселона. И на този като на всеки друг фестивал има музика, шатри, барове, барбекю на дърва и маси, пълни с приятели и семейства, които пируват…с охлюви.

