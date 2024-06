Един пилот загина, а друг беше ранен днес при сблъсък между два малки самолета, участващи в авиошоу на летище "Бежа" в Южна Португалия, съобщиха военновъздушните сили, цитирани от Франс прес. Пострадалият е транспортиран в болница.

Във въздушната демонстрация са участвали шест летателни машини.

Pilot killed after two Yakovlev Yak-52 aircraft of the Spanish-Portuguese Yakstars formation team collided during the Beja Air Show in Portugal. pic.twitter.com/fKAczVQH8A