Силен трус от 4,9 по Рихтер разтърси гръцкия остров Родос. Земетресението е усетено в 22:19 часа местно време.

То е било на дълбочина от 54 километра. Епицентърът му е на 67 км югозападно от бреговете на Родос в Средиземно море, съобщават от Европейския сеизмологичен център.

Moderate magnitude 4.9 #quake hits 67 km southwest of Rhodes, Greece late at night - info, user reports and updates: https://t.co/Dz2jSZj8W9