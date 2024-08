Мъж от Тексас беше екзекутиран за убийството на жена, която тичала в квартала си в Хюстън през 1997 година. Това е една от двете екзекуции, насрочени за тази седмица в САЩ.

В Алабама екзекутираха осъден на смърт чрез задушаване с азот

Артър Лий Бъртън, на 54 години, беше умъртвен чрез смъртоносна инжекция в щатския затвор в Хънтсвил и обявен за мъртъв в 18:47 часа централно време, съобщиха представители на Тексаския департамент по наказателно правосъдие.

Той беше осъден за убийството на Нанси Адлеман, майка на три деца, която е била нападната по време на джогинг. Адлеман е удушена със собствените ѝ връзки за обувки.

Адвокатите на Бъртън се обърнаха към Върховния съд с молба за отлагане на екзекуцията му, но искането беше отхвърлено без коментар. Те твърдяха, че Бъртън трябва да бъде освободен от наказанието "смърт по Конституция", тъй като е с умствени увреждания.

"На всички хора, които съм наранил и съм им причинил болка, бих искал да не сме тук в този момент, но искам да знаете, че съжалявам, че ви подложих на това", каза Бъртън в последната си дума.

От януари досега в Тексас са извършени три екзекуции, а тази година в САЩ са общо 11.

В западния щат Юта днес е планирано да бъде извършена екзекуция през нощта - първата от 14 години насам. 48-годишният Таберон Хони ще бъде осъден на смърт малко след полунощ за убийство и сексуалното посегателство през 1998 година на майката на бившата му приятелка.

Taberon Honie, a Utah death row inmate whose execution is just over a week away, appears to remain on track to die by lethal injection.



