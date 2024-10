Торнадо удари магистрала във Флорида с приближаването на урагана "Милтън" в сряда. Националната метеорологична служба в Маями издаде няколко предупреждения и призова хората да потърсят подслон.

Видеоклипове и снимки, публикувани онлайн, показват как няколко от забелязаните торнада нарастват, докато се движат през Южна Флорида.

Tornado on the ground crossed through I-75. 14 miles W of Sunrise. @wsvn #flwx pic.twitter.com/XSno6p6Wh5