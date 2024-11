Хиляди граждани на Словакия излязоха по улиците на страната вчера вечерта на протести срещу правителството на премиера Роберт Фицо, като най-голямата демонстрация се проведе в Братислава. Според опозиционните медии между 17 и 18 хил. души са участвали на митинга в столицата.

Протестите, организирани от две либерални и една консервативна опозиционни партии, се проведоха по повод 35 години от Кадифената революция срещу комунистическия режим в Чехословакия.

Кадифената революция започва с насилствено разпръскване на мирен студентски протест на 17 ноември 1989 г., което предизвиква масови демонстрации, които довеждат до смяна на режима. Датата е отбелязвана като Ден на борбата за свобода и демокрация, както в Словакия, така и в Чехия.

Опозицията обвинява правителството на Фицо, съставено от две социалдемократически и една дясна популистка партия, че демонстрират авторитарни тенденции.

In Bratislava tonight: rally on the 35rd anniversary of the Velvet Revolution, calling out the current anti-democratic government. Michal Simecka, head of the opposition, gives a speech while I stand with Marta, his mother and my host. pic.twitter.com/ThOmWwhebI