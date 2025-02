Председателите на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и на Европейския съвет Антонио Коща ще участват в днешната извънредна европейска среща на върха за Украйна в Париж. Форумът ще се състои в момент, в който европейски лидери бързат да разработят стратегия в отговор на инициативата на американския президент Доналд Тръмп да се договори с руския си колега Владимир Путин.

"Европейската сигурност е изправена пред повратен момент. Да, това се отнася до Украйна, но също и до нас. Трябва да се настроим за извънредната ситуация. Трябва ни рязко засилване на отбраната. И ние се нуждаем от тези две неща сега", написа Фон дер Лайен в социалната мрежа Х, след като пристигна във френската столица.

