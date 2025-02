Рискът астероид 2024 YR4 да удари Земята в края на 2032 г. отново се е увеличил сочат данни на НАСА. Последните изчисления показват 3,1% вероятност космическата скала да се сблъска с нашата планета след по-малко от осем години. Това е значителна промяна в сравнение с изчисленията на Европейската космическа агенция (ESA) от януари, когато шансът за директен удар беше оценен на 1,2%, съобщи Sky.

По-скорошни изчисления показаха, че вероятността е спаднала до 2,3%. За сравнение, астрономите казват, че шансът да спечелите голямата награда от лотарията е приблизително един на 14 милиона.

В орбитата около Земята се реят над 130 милиона космически отломки

Увеличената вероятност означава, че този астероид – с размери приблизително колкото футболно игрище – е най-заплашителният за Земята в съвременната история на астероидните прогнози и би причинил „сериозни щети“ на региона, в който удари.

