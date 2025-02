Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пристигна в Киев, придружена от 24 от общо 27 еврокомисари, на посещение, което има за цел да потвърди подкрепата на ЕС за Украйна три години след началото на войната с Русия.

„Ние сме в Киев днес, защото Украйна е Европа. В тази борба за оцеляване на карта е заложена съдбата не само на Украйна. Това е съдбата на Европа“, написа Фон дер Лайен в пост в социалната мрежа X, придружен от видеозапис от пристигането ѝ в Киев с влак заедно с председателя на Европейския съвет Антонио Коща.

On the 3rd anniversary of Russia’s brutal invasion, Europe is in Kyiv.



We are in Kyiv today, because Ukraine is Europe.



In this fight for survival, it is not only the destiny of Ukraine that is at stake.



It’s Europe’s destiny. pic.twitter.com/s0IaC5WYh6