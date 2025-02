"Вие си "играете" на Трета световна война. Това, което правите, е много неуважително към страната, която ви подкрепи. И то оказа подкрепа, за която мнозина казаха, че е повече отколкото те биха направили". Това заяви американският президент Доналд Тръмп по време на срещата си в Белия дом с украинския си колега Володимир Зеленски.

Двамата лидери втвърдиха тона в Овалния кабинет, когато заговориха за евентуални преговори за мир в Украйна. "Или сключете сделката за редкоземните метали, или ние се оттегляме", категоричен беше Тръмп. Зеленски е във Вашингтон именно заради очакваното подписване на споразумението за редкоземните метали, което ще гарантира американска помощ за Украйна.

"Не ни казвайте как трябва да се чувстваме. Опитваме се да разрешим един проблем. Не ни казвайте как да се чувстваме в подобна ситуация, защото не сте в подобна позиция. Не сте в позиция да ни диктувате как да се чувстваме", отговори от своя страна Зеленски.

Watch live: Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy meets US President Donald Trump in Washington where he is expected to sign a minerals deal https://t.co/EekxdCeg9A https://t.co/HkmlMvLRHs