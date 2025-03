Международен екип от учени откри най-стария плаж на Марс, което позволи да се изясни времето, когато на планетата е имало вода. Изследването е публикувано в списание PNAS.

Американски и китайски експерти, ръководени от Цзян Ли от университета в китайския град Гуанджоу, анализираха данни, получени от наземния радар на марсохода Чжуронг. Оказва се, че в северното полукълбо на Марс има пресъхнал океан и плаж, който може да е на 3 милиарда години.

Машината провери повърхността на планетата и какво се крие под нея с помощта на георадар, който е способен да анализира скали на дълбочина до 100 метра. Наличието и характерът на отлаганията ясно показват, че равнината преди това е била заета от океан и плажна ивица. Според изследователите Марс очевидно е бил доста влажен между 4,1 и 3,7 милиарда години. Има много по-малко доказателства, че водата е оцеляла в Хесперския период, който обхваща преди 3,7 до 3 милиарда години.

Take a (figurative) stroll on a Martian beach. An analysis of ground-penetrating radar data collected by the China National Space Administration’s Zhurong rover reveals an ancient shoreline beneath the Utopia plain on Mars. In PNAS: https://t.co/eL8WIZ8M1U pic.twitter.com/ogAWk6j88J