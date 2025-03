Решението на Централното избирателно бюро на Румъния да отхвърли кандидатурата на Калин Джорджеску на президентските избори предизвика хаос в Букурещ. След обявяването на решението напрежението сред събралите се пред сградата на бюрото симпатизанти на Джорджеску ескалира и малко преди полунощ достигна връхната си точка, съобщи кореспондентът на БТА Мартина Ганчева.

Сцени на насилие се разиграха и в Стария център, където демонстрантите хвърляха камъни и бутилки по полицията и по журналисти, запалиха храсти, кофи за боклук и преобърнаха автомобил на румънската телевизия Digi24. Обстановката се успокои едва към 02:00 ч. през нощта. Образувано е наказателно производство срещу протестиращите, преобърнали колата, съобщиха от полицията.

Джорджеску няма да бъде допуснат до президентските избори в Румъния

За решението си Централното избирателно бюро се мотивира с това на Конституционния съд от октомври миналата година. В него се посочва, че кандидатите за президент още от момента на кандидатурата си следва да изпълняват клетвата, която полага избраният президент на Румъния, а именно "да спазва конституцията и да защитава демокрацията". С мотива, че не спазва Конституцията и не защитава демокрацията, през октомври миналата година КС отхвърли кандидатурата за президент на евродепутата и лидер на крайнодясната партия "SOS Румъния" Диана Шошоака.

❗️Situation in Romania is Rapidly Deteriorating. Protests and Fights are breaking out with Police in Bucharest. Stand Strong Romanian brothers!🇷🇴 pic.twitter.com/HQRNXgn2Zx

🚨 Romania's patriots are on the move! Hundreds rally at Bucharest train stations, heading to the capital to protest EU interference & demand fair elections after the 2024 presidential vote was canceled. #RomaniaRising #Democracy pic.twitter.com/gJrWfNbbBC