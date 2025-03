Съветничката на американския президент Доналд Тръмп Кари Лейк обяви, че САЩ анулират договорите си с трите основни световни информационни агенции - "Франс прес", "Асошиейтед прес" и "Ройтерс".

Бившата журналистка Лейк заяви в "Екс", че САЩ не трябва повече да плащат на външни медийни компании, за да ни казват какви са новините.

Миналия месец г-жа Лейк стана специален съветник на Американската агенция за глобални медии - държавен орган на САЩ, който контролира редица компании, работещи в чужбина, включително "Гласът на Америка" и "Радио Свободна Европа".

I've been in fact-finding mode at the USAGM, & boy, am I finding a lot of nonsense that the American taxpayer shouldn't be paying for.



Today, I started the process of terminating the agency's contracts with the Associated Press, Reuters, & the Agence France-Presse. This will… pic.twitter.com/iYyaPnJ9lD