40 души са загинали, а десетки са били ранени от торнадо и силни бури, които опустошиха централната и южната част на Съединените щати през уикенда.

Местните новинарски канали в засегнатия регион показаха видеозаписи на откъснати покриви на къщи, изкоренени дървета и преобърнати от силните ветрове камиони.

Осем души загинаха в Канзас при катастрофа с участието на повече от 50 автомобила, причинена от лошата видимост по време на „силна прашна буря“, съобщи местната полиция, .

At least 31 dead as 40 tornadoes rip through the Midwest and South, with winds up to 130 km/h and massive hail, ABC reports.



