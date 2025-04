Десетки хора бяха ранени при пожар в газопровод, управляван от малайзийската държавна енергийна компания "Петронас", в покрайнините на столицата Куала Лумпур, съобщиха световните агенции, позовавайки се на местните власти. Първоначално агенция "Ройтерс" съобщи за 33 души, които са пострадали при инцидента.

Според малайзийската държавна новинарска агенция "Бернама", която цитира главния министър на щата Селангор - Амирудин Шари, при пожара са пострадали 12 души, а 82-ма са били спасени от огъня. Шари подчерта, че на мястото са изпратени десетки пожарникари, които бързо са евакуирали жителите от близките жилищни сгради от съображения за безопасност. Той уточни, че те ще бъдат настанени временно в близката джамия, докато ситуацията бъде овладяна.

Шестима от ранените са приети в болница, съобщи началникът на противопожарната служба на щата Селангор пред телевизионния канал "Астро Авани". Операциите за овладяване на огъня продължават.

Пожарът е избухнал в близост до бензиностанция в района на Путра Хайтс в Пучонг, в щата Селангор. Огънят се е виждал на километри. Малайзийската компания "Петронас" съобщи в изявление, че пожарът е избухнал в един от нейните газопроводи в 8:10 ч. сутринта местно време, отбелязва АП.

Има хора, блокирани в къщи в Кампунг Куала Сунгай Бару, като спасителните дейности продължават, заяви председателят на Комисията за управление на бедствията в щата Селангор Мохд Наджван Халими пред държавната новинарска агенция Бернама.

Властите заявиха, че пожарът е плъзнал в няколко къщи в близкото село и се полагат усилия за спасяване на жителите. Според информация на властите няколко души са получили изгаряния и ще бъдат отведени за лечение, но степента на пълните щети все още се оценява.

