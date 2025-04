Заподозрян за нападение със сатър и най-малко шестима души са ранени след стрелба с участието на полицията в Ню Йорк. До изстрелите се стигнало, след като неидентифициран мъж нападнал няколко деца със сатър в „Бруклин“, съобщават източници от правоохранителните органи пред amNewYork.

Кадри от хаотичното местопрестъпление показаха пострадала тежко пострадала жена. На други клипове се вижда как полицаи се струпват в района на „17-о авеню“ и „84-а улица“, след като един от тях е изстрелял оръжието си по заподозрения.

🚨 #BREAKING Chaos erupted in Bensonhurst this morning around 10:30 a.m. EDT when a guy with a butcher knife went off, attacking at least six people—including kids aged 8 to 16—on the 1670 block of 84th Street. Witnesses said it was a nightmare, with two girls stumbling out of a… pic.twitter.com/8aqc7RXtj9