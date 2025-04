Жената, стигнала до най-висок пост в историята на израелското външно разузнаване "Мосад" - Ализа Маген, почина на 88-годишна възраст, предаде ДПА.

Маген е родена в Йерусалим в семейството на еврейско семейство от германския град Франкфурт. Тя беше "уважаван, иновативен и всеотдаен командир", казаха в изявление от "Мосад" и допълниха, че тя е "посветила живота си на сигурността на Израел и неговите граждани".

По време на кариерата си Маген се изкачва до най-високия пост, заеман някога от жена в израелските тайни служби, през 90-те години, когато става заместник-директор на "Мосад". Тя остава на този пост под ръководството на трима директори на разузнавателната служба до пенсионирането си през 1999 г.

Legendary Aliza Magen, the former deputy head of the Mossad, has passed away. Aliza (Halevi) Magen, a native of Jerusalem, was recruited to the Mossad for intelligence and special duties in her twenties and was one of the Mossad's defining figures over the years. During her years… pic.twitter.com/tOFXIXAEIH