Земетресение с магнитуд 5,2 разтърси Южна Калифорния в понеделник, сочат данните на Геоложката служба на САЩ.

Епицентърът на труса е бил в окръг Сан Диего, но е било усетено чак на север до Лос Анджелис.

A M5.2 earthquake shook near Julian, CA at 10:08am. Don’t forget to drop, cover and hold on when shaking starts.



Cal OES is coordinating with local partners to assess impacts.



Visit https://t.co/gAgVUzlK8l to learn about #MyShake and get early warning of an earthquake. pic.twitter.com/WVNrbLlE9p