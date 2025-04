Властите публикуваха множество документи, свързани със смъртта на Джийн Хекман и съпругата му, включително дълъг доклад от разследването, в който подробно са описани някои от последните имейли, телефонни обаждания и търсения в интернет от страна на съпругата на Хекман. Те показват, че тя е търсила информация за грипоподобни симптоми и техники за дишане.

Според разследващите Бетси Аракава е починала през февруари от хантавирусен белодробен синдром - рядко заболяване, пренасяно от гризачи. То може да доведе до редица симптоми, включващи грипоподобно заболяване, главоболие, замаяност и тежък дихателен дистрес. Смята се, че Хекман е починал около седмица по-късно от сърдечно заболяване с усложнения от болестта на Алцхаймер.

Разкриха причината за смъртта на Джийн Хекман и съпругата му. Починали са в различни дни

Частично мумифицираните останки на 95-годишния Хекман и 65-годишната Аракава бяха открити в дома им в Санта Фе на 26 февруари, когато работници по поддръжката посещават дома им и алармират полицията.

Според дългия доклад от разследването прегледът на компютъра на Аракава е показал, че тя активно е проучвала медицински състояния, свързани с COVID-19 и грипоподобни симптоми между 8 февруари и сутринта на 12 февруари. Търсенията са включвали въпроси за това дали COVID-19 може да причини замайване или кръвотечение от носа.

Освен това в имейл до масажиста си тя е споменала, че Хекман се е събудил на 11 февруари с грипни или подобни на настинка симптоми, но тестът за COVID-19 е бил отрицателен и тя е трябвало да пренасрочи срещата си за следващия ден от предпазливост.

Историята на търсенията на Аракава показва и запитване за медицинска услуга в Санта Фе сутринта на 12 февруари. Прегледът на телефонните ѝ разпечатки от следователите показва, че тя е провела разговор по темата, който е продължил по-малко от 2 минути, и е пропуснала да върне обаждане по-късно същия следобед.

Холивудската легенда Джийн Хекман и съпругата му са открити мъртви в дома им

Следователите прегледали историята на обажданията на домашния телефон заедно с гласовата поща и записите от охранителните камери на магазините, които Аракава е посетила на 11 февруари.

Редактираните кадри от полицейските камери показват как следователите работят в дома, докато се опитват да разберат какво се е случило с двойката.

Разследващите откриват едно от кучетата на двойката да седи в банята близо до тялото на Аракава. След това те отишли до другата страна на къщата, където Хекман бил намерен мъртъв.

Полицаите, притеснени от евентуално изтичане на газ или отравяне с въглероден окис, отварят вратите и прозорците около къщата. Последвалите тестове показват, че няма изтичане на газ.

