Хакерската група Anonymous отново е в центъра на вниманието с нова акция срещу Русия и „в защита на Украйна”, съобщава Forbes . Екипът е публикувал масивен архив от около 10 терабайта, който според тях съдържа „данни за всички бизнеси, опериращи в Русия, всички активи на Кремъл на Запад, проруски официални лица, Доналд Тръмп и други”.

Тези анонимни данни нямат същото въздействие, както в миналото, защото сега има твърде много. Cybernews съобщава, че „от това какви файлове са били разгледани досега, общият консенсус изглежда е, че изтеклата информация просто не е толкова вълнуваща и очевидно не е такава тайна“.

In defense of Ukraine Anonymous has released 10TB of leaked data on all businesses operating in Russia, all Kremlin assets in the West, pro-Russian officials, Donald Trump, and more. 🇺🇦 #OpRussia https://t.co/Z1wKhjcSUz pic.twitter.com/Hod9qGBi8l