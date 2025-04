Египетска археологическа мисия на Върховния съвет за антиките и фондацията “Захи Хауас за археология и наследство” е открила гробницата на принц Уосер-иб-Ра, син на основателя на Петата династия на Древен Египет цар Усеркаф, в некропола Сакара край Кайро, съобщи Министерството на туризма и на паметниците на културата на Египет.

В гробницата екипът, ръководен от световноизвестния египетски археолог Захи Хауас, се е натъкнал на масивна фалшива врата от розов гранит - уникална както заради използвания материал, така и заради размера си. Йероглифни надписи върху високата 4,5 метра и широка 1,15 метра врата указват титлите на принца, сред които “наследствен принц”, “губернатор на Буто и Нехеб”, “кралски писар”, “везир”, “съдия”.

Dr. Zahi Hawass uncovers tomb of Prince Wesir-ef-Ra, son of King Userkaf, in Saqqara featuring giant pink granite door and statues of Djoser’s family. Details https://t.co/KxUuMwnNZp #Egyptology #Archaeology #Egypt #LuxorTimes pic.twitter.com/p4Q1gA6Wpr