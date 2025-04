Светът скърби след тъжната вест за кончината за главата на Римокатолическата църква. На втория ден от Възкресение Христово от Ватикана съобщиха, че папа Франциск е починал.

Първа съболезнования изрази председателят на Европейския парламент Роберта Мецола.

„Европа скърби за кончината на Негово светейшество папа Франциск. Неговата заразителна усмивка плени сърцата на милиони хора по целия свят. „Папата на народа“ ще бъде запомнен с любовта си към живота, надеждата за мир, състраданието към равенството и социалната справедливост. Нека почива в мир“, написа Мецола.

Europe mourns the passing of His Holiness Pope Francis.



His contagious smile captured millions of people’s hearts across the globe.



‘The People’s Pope’ will be remembered for his love for life, hope for peace, compassion for equality & social justice.



May he rest in peace 🇪🇺🇻🇦 pic.twitter.com/LsqYREynVP