Българският премиер Росен Желязков съобщи, че акаунта си в социалната мрежа X, че е провел разговор с френския държавен глава Еманюел Макрон в Тирана, където е на посещение.

"Разговарях с френския президент относно необходимостта от единен европейски подход за прекратяване на войната в Украйна, осигуряване на траен мир и задълбочаване на сътрудничеството в областта на отбраната и иновациите. Мирът изисква решителност и единство - изградени върху споделени ценности и колективни действия", написа Желязков.

Talked to French president @EmmanuelMacron about the need for a united European approach to ending the war in Ukraine, securing lasting peace, and deepening cooperation in defense and innovation. Peace requires resolve and unity - built on shared values and collective action. pic.twitter.com/XOq9bMacSH