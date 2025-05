20 души загинаха вследствие на силни бури и торнадо в американския щат Мисури. Властите извършват операции по претърсване на сгради, за да открият хора, които са останали блокирани или са пострадали.

Лошото време причини сериозни щети в Мисури, а в Уисконсин се образуваха торнада, заради които електричеството в района на Големите езера бе спряно. Лошите климатични условия доведоха до гореща вълна в Тексас.

Бурите вчера следобед отнесоха покриви на сгради, счупиха прозорци, изкорениха дървета и повредиха електрически кабели. Кметът на град Сейнт Луис Кара Спенсър потвърди пет смъртни случая в града и каза, че са нанесени щети на повече от 5000 къщи, а около 10 000 души са останали снощи без електричество.

