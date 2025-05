Американският президент Доналд Тръмп съобщи, че е избрал проект за противоракетен щит на име "Златен купол", чието изграждане ще струва около 175 милиарда долара. На пресконференция в Белия дом Тръмп снощи обяви, че основен ръководител на проекта ще бъде генералът от Космическите сили на САЩ Майкъл Гътлайн.

"Златен купол“ ще защитава страната ни", заяви Тръмп пред журналисти в Овалния кабинет и отбеляза, че Канада е изявила желание да бъде част от него.

За момента няма коментар на казаното от него от страна на канцеларията на канадския премиер Марк Карни.

Тръмп подчерта, че всичко в противоракетния щит ще бъде произведено в САЩ.

"Златен купол", чието разработване президентът нареди още през януари, предвижда създаването на мрежа от сателити за откриване, проследяване и потенциално прехващане на насочени срещу САЩ ракети. Щитът може да разполага със стотици сателити за засичане и проследяване на ракети.

Идеята за "Златен купол" е почерпана от наземния отбранителен щит "Железен купол", който предпазва Израел от ракети и снаряди.

