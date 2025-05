Части от Южна Франция са засегнати от мащабен срив на електрозахранването. Аварията е възникнала сутринта и е засегнала департамент Алп Маритим.

Три от четирите крака на голям на стълб на електрическа линията с високо напрежение, захранваща град Кан, са били прерязани като част от злонамерен акт, заяви прокурорът на френския град Грас Дамиан Саварзекс.

Саботажът е бил извършен в района на Вилньов-Лубе, а компанията оператор на електропреносната мрежа RTE изведе временно линията от строя, за да позволи на аварийни екипи да предприемат спешни действия. Именно изваждането на линията с високо напрежение извън строя е довело и до спирането и на тока.

