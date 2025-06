райън Уилсън, музикант, автор на песни и продуцент от Beach Boys, създал някои от най-красивите поп музикални произведения в историята, почина на 82-годишна възраст, съобщиха „Гардиън“ и БГНЕС.

В публикация, споделена в Instagram, семейството на Уилсън пише: "С разбито сърце съобщаваме, че любимият ни баща Брайън Уилсън почина. В момента нямаме думи. Моля, уважавайте личното ни пространство в този момент, тъй като семейството ни скърби. Осъзнаваме, че споделяме скръбта си със света. Любов и милосърдие".

Като водеща творческа сила в Beach Boys, Уилсън създава различно безгрижно и меланхолично звучене. Албумът Pet Sounds на The Beach Boys от 1966 г. - написан и продуциран почти изцяло от Уилсън - се смята не само за шедьовър на групата, но за мнозина е и най-великият албум на всички времена.

Уилсън е роден в Ингълууд, Южна Калифорния, през 1942 г. Въпреки че частично оглушава с едното си ухо, той и брат му Карл се присъединяват към братовчед си Майк Лав, за да създадат гимназиалната група Carl and the Passions, а по-късно привличат другия му брат Денис и приятеля му Ал Джардин, за да създадат Pendletones. Те са насърчавани от бащата на Уилсън - Мъри, с когото музикантът има сложни взаимоотношения - по-късно той казва, че Мъри е упражнявал и физическо насилие над него.

Първата песен на Уилсън за групата, която скоро се преименува на Beach Boys, е Surfin' от 1961 г. - първата от поредица хитове, написани от Уилсън, като Surfin' Safari, Surfer Girl и Surfin' USA, като последната достига № 3 в класациите на САЩ и затвърждава пробива им.

Уилсън се превръща в продуцент и автор на песни за третия албум Surfer Girl и задвижва групата с изумително висок темп на работа, издавайки 15 албума до края на 60-те години.

Уилсън започва да употребява канабис и LSD, като твърди, че последното му е било полезно в творчески план - по време на първата си употреба той написва знаковата за Beach Boys песен California Girls и казва, че киселината му е позволила „да разбере какво си, какво можеш да правиш [и] какво не можеш да правиш“. Но употребата на наркотици, съчетана с интензивното му натоварване, вероятно е изострила проблемите му с психичното здраве, които са започнали още като тийнейджър, страдащ от тревожност.

Той чува гласове в главата си, прекарва известно време в психиатрични болници в края на 60-те години и се изолира донякъде от колегите си от групата. В крайна сметка Уилсън е диагностициран с шизоафективно разстройство и лека маниакална депресия. През 2019 г. той заяви: „Имаше моменти, когато беше непоносимо, но с помощта на лекарите и лекарствата успях да живея прекрасен, здравословен и продуктивен живот“.

На фона на трудностите, които изпитва, последвалият Pet Sounds албум Smile така и не е завършен (макар че по-късно е адаптиран в солов албум от 2004 г., а оригиналните записи са издадени като The Smile Sessions през 2011 г.). Колегите му от групата започват да допринасят повече за писането на песни, въпреки че композициите на Уилсън все още се появяват от време на време, когато групата излиза от комерсиалния спад в края на десетилетието, за да запише прочутите албуми Sunflower и Surf's Up.

След смъртта на баща му началото на 70-те години е период на спад за Уилсън, тъй като приемът на наркотици се увеличава заедно с теглото му и той отново се изолира. Връща се в редиците на Beach Boys за албума 15 Big Ones от 1976 г., но към края на десетилетието отново изпада в алкохолизъм, злоупотреба с наркотици и преяждане; преживява и смъртта на Денис, който се удавя през 1983 г. Под строгия контрол на психолога Юджийн Ланди равновесието му се подобрява през 80-те години и след като окончателно се отделя от Beach Boys, през 1988 г. издава дебютния си самостоятелен албум.

Уилсън продължава да прави турнета и да издава от време на време солови албуми, като в крайна сметка през 2011 г. се събира отново с Beach Boys (вече без Карл, който умира през 1998 г.) за турне и албума That's Why God Made the Radio.

Уилсън е женен два пъти, за първи път за Мерилин Ровел през 1964 г., от която има две дъщери - Карни и Уенди (които по-късно създават собствена вокална група - Wilson Phillips, и печелят три сингъла No 1 в САЩ). Уилсън и Ровел се развеждат през 1979 г. През 1995 г. се жени за Мелинда Кей Ледбетър, с която започва да се среща през 1986 г. и която става и негов мениджър. Двамата осиновяват заедно пет деца.

Освен в мемоарите му от 1991 г. и 2016 г., историята на Уилсън е разказана и в биографичния филм „Любов и милосърдие“ с участието на Пол Дано, излязъл през 2014 г., и в документалния филм „Брайън Уилсън“ от 2021 г: Дългият обещан път.

