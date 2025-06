Израел е нанесъл удар по централата на Иранското радио и телевизия (ИРИБ), предаде агенция ИРНА.

След израелския удар телевизията прекъсна предаването си на живо. Час по-рано Израел издаде предупреждение за евакуация на района на иранската столица, където се намират телевизионните студия.

Ескалацията продължава: Израел и Иран размениха удари трета поредна нощ

⚡️🇮🇷🇮🇱BREAKING: In a brazen act of aggression, Israel bombed Iran State TV IRIB’s building during live news coverage. Minutes after the Israeli bombing of the Iranian radio and television building, the Iranian news channel resumed normal live broadcasting including Sahar Emami… pic.twitter.com/aRVTyXWIg1

"ИРИБ е на път да изчезне", заяви израелският министър на отбраната Израел Кац след призива на израелските въоръжени сили към жителите на Техеран, в който те бяха предупредени да напуснат района, в който се намира централата на институцията.

"Мегафонът на иранската пропаганда и подстрекателство е на път да изчезне. Евакуацията на жителите от околностите започна", подчерта Кац.

Малко по-късно телевизията отново излъчи сигнал, а водещата продължи с думите: „Бомбардирана беше не сградата, а свободата на словото и гласът на истината“.

⚡️🇮🇷JUST IN: Sahar Emami, Iran State TV IRIB’s anchor, returned to live reporting just moments following Israel’s attack:



“It's not the building that was bombed, it's the freedom of speech and voice of truth that was bombed”



Translate: @ME_Observer_ pic.twitter.com/nmBBypA8r2