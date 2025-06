В Япония заради жегата един човек загина, а над 100 бяха приети в болница. Съобщава се, че пострадалите са на възраст между 11 и 97 години и са били приети в лечебно заведение в Токио със симптоми на топлинен удар. Състоянието на трима от тях остава критично.

EXTRAORDINARY HEAT IN JAPAN

Dozens of records fall every single day in this insane and endless heat wave.

Today again >37C with historic June records in places like Tottori and Hagi and many more.

See list by JMA : pic.twitter.com/h1fkVgrlA7