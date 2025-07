Пожарът, който избухна в полския град Зомбки, в покрайнините на столицата Варшава, и засегна 200 жилища вчера вечерта, до голяма степен е овладян, съобщи днес ръководителят на Държавната противопожарна служба, цитиран от Полската агенция по печата (ПАП).

Вчера привечер се запали покривът на една жилищна сграда, като пламъците се разпространиха към още най-малко две други сгради и засегнаха около двеста жилища. Днес пожарникарите продължават работа на терен, като гасят последните огнища от пожара.

Противопожарната служба заяви, че пожарът в Зомбки е овладян и че следващият етап от операцията ще бъде да се провери дали няма останали хора в някоя от сградите. До момента има само трима леко пострадали, които не са били откарани в болница, тъй като са били прегледани на място от медицински екипи.

Пожарът е обхванал целия покрив на една сграда и всички апартаменти на четвъртия ѝ етаж. Останалите апартаменти в сградата вероятно също ще се окаже, че са понесли щети – или от огъня, или от наводнението, причинено от гасенето.

