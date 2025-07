Самолет Ан-24 с 49 души на борда се разби в Русия. Няма оцелели. Машината изчезнала от радарите в Далечния изток на Русия, съобщава "Ройтерс".

Губернаторът на Амурски регион Васили Орлов заяви, че на борда на машината е имало 43 пътници, включително пет деца, и 6 души екипаж, посочва "Скай нюз".

Според ТАСС грешка при заход за кацане и ниска видимост в района са вероятните причини за авиокатастрофата. Спасителен хеликоптер, пристигнал на мястото на сблъсъка е открил горящият фюзелаж на машината, допълва руската агенция.

First footage from the crash site of the An-24 in the Amur region, Russia. The plane crashed 15 kilometers from the city of Tynda. There were 48 people on board. All are presumed dead.



Technical failure and pilot error are being considered the main causes of the tragedy.… pic.twitter.com/50ehCLAyFg