Легендарният сериал South Park отново се завърна на екран, като това предизвика истинска сензация. Причината - създателите на поредицата Трей Паркър и Мат Стоун пуснаха първи епизод в сряда, който беше истинско отмъщение както към телевизионната компания майка, излъчваща сериала, така и към президента Доналд Тръмп. В анимацията акцентът беше на няколко шеги, свързани с американския президент.

► Отложената премиера на 27-ми сезон на сатиричното шоу се въртеше около края на wokeness течението и герой, който изобразява Тръмп. Той съди жителите на South Park за 5 милиарда долара, след като протестират срещу появата на Исус в местните училища.

„Не исках да се връщам и да бъда в училището, но трябваше, защото това беше част от съдебен иск и споразумение“, казва героят на Исус, визирайки компанията майка на Comedy Central и съдебните спорове около предстоящата ѝ продажба .

„Видяхте ли какво се случи със CBS? ... Наистина ли искате да свършите като Колбърт? Трябва да спрете да бъдете глупави“, продължава Исус, преди да спомене героя Тръмп. „Той също има силата да съди и да взема подкупи и може да направи всичко на всеки. Това е президентът, човече ... South Park приключи", посочва героя, представен като Исус.

Градът се съгласява да постигне споразумение и да изготви про-Тръмп обществени съобщения.

Снимка: Трей Паркър, Мат Стоун и героите от South Park, Getty Images

► Героят на Тръмп е изобразен като чувствителен побойник, който заплашва да наложи мита или да съди всеки, който не е съгласен с него в епизода. Сериалът никога не е избягвал противоречия, а в една от сцените е насложена снимка на президента върху анимация, в стил дийпфейк, изобразяваща Тръмп в леглото със Сатаната.

Типично в стила на анимацията сцената е доста провокативна. В нея се прави намек и за връзките на Тръмп с Джефри Епстийн.

Говорителят на Белия дом Тейлър Роджърс омаловажи епизода в изявление пред CNN.

„Това предаване не е актуално от над 20 години и виси на косъм с невдъхновяващи идеи в отчаян опит да привлече внимание“, се казва в позицията. „Президентът Тръмп изпълни повече обещания само за шест месеца от всеки друг президент в историята на страната ни – и никое четвъртокласно предаване не може да провали горещата линия на работа на президента Тръмп.“

„Лицемерието на левицата наистина няма край – години наред те преследват South Park заради това, което наричат „обидно“ съдържание, но изведнъж хвалят сериала“, каза още Роджърс в изявление пред Variety. „Точно както създателите на South Park, левицата няма автентично или оригинално съдържание, поради което популярността ѝ продължава да достига рекордно ниски нива.“

‘South Park’ creators Trey Parker and Matt Stone kept it short and sweet with their deadpan response to the reaction over last night’s very topical Season 27 premiere | #SDCC 2025 pic.twitter.com/vccHPfjhkz