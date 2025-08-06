Петима войници са ранени, а заподозрян е задържан след стрелба във военна база в Джорджия, САЩ. Стрелбата беше потвърдена от официалната страница на армейското летище Форт Стюарт Хънтър във Facebook . То е част от по-широката база Форт Стюарт. В публикацията се казва: „Форт Стюарт е под блокада поради инцидент с активен стрелец в района на бойния екип на 2-ра бронирана бригада.

„Базата е била заключена в 11:04 ч. сутринта и по това време на място са били правоохранителни органи. Петимата войници са били простреляни при „инцидент със стрелец“ в района на бойния екип на 2-ра бронирана бригада в армейската база Форт Стюарт", пише в съобщението.

Потвърждавайки инцидента на страницата си във Facebook, служители на базата заявиха, че ранените войници са били прегледани от спешен екип на място и са били преместени в болница за по-нататъшно лечение.

Стрелецът - 28-годишният Корнелиус Радфорд, е бил арестуван и разпитан от военни следователи.

Петимата войници са в стабилно състояние след инцидента и се очаква да се възстановят, въпреки че трима от тях се нуждаят от оперативна интервенция след стрелбата, съобщава командирът на базата.

Мотивът за деянието, както и как оръжието е преминало през охраната на военната база все още се изясняват.

В миналото Радфорд е бил арестуван за шофиране в нетрезво състояние, което обаче не е било известно на командирите му.

Базата "Форт Стюарт" е дом на близо 9 000 души.

Редактор: Емил Йорданов