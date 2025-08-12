-
-
-
-
-
-
Инцидентът е станал в Южнокитайско море
Два китайски кораба – военен и на бреговата охрана, са се сблъскали по време на операция за преследване на филипински патрулен съд в оспорваните води на Южнокитайско море. При инцидента и двата плавателни съда са получили повреди.
Според информацията китайските екипажи са се опитвали да блокират филипинския кораб, за да предотвратят навлизането му в територия, за която и двете държави претендират. От страна на филипинския екипаж е било предложено оказване на медицинска помощ на китайските моряци, но отговор не последвал.
Пекин заяви, че действията на морските му сили са били „в съответствие със закона“ и целта им е била наблюдение и контрол върху филипинските кораби. Китайските власти обаче не са направили коментар по самия инцидент.
Южнокитайско море е арена на многогодишно напрежение между Китай, Филипините и други държави от региона, като спорът за териториалните води често води до инциденти и дипломатически сблъсъци.Редактор: Стажант
