Сърбия няма да променя политиката си. Няма да има и смяна на проруските висши държавни служители в сръбското правителство. Това каза сръбският президент Александър Вучич пред руската агенция РИА Новости.

Вучич коментира и писанията в някои руски медии, че сръбският премиер Джуро Мацут през следващата седмица, под натиск от Запада, ще уволни началника на кабинета и съветника по националната сигурност Милош Анджич.

Прекратиха мандата на президента на босненската Република Сръбска Милорад Додик

Вучич отхвърли и твърденията, че ще има смяна на проруския старши съветник по външната политика Александър Николич, както и на заместник-началника на кабинета Ана Йованович и старши съветника Биляна Богичевич.

Арестуваха бившия министър на търговията на Сърбия заради трагедията в Нови Сад

„Сърбия не променя и няма да променя политиката си. Сърбия не възнамерява да налага санкции на никого, нито да променя политиката си. Всичко това са глупости. Не разбирам на кого му е нужно и кой го измисля“, каза още Александър Вучич, чието изявление веднага бе разпространено от проправителсвеното издание „Политика“.

Редактор: Румен Лозанов