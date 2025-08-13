Предстоящата историческа среща между президента на Съединените щати Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин ще е първата на лидерите на двете суперсили от 2021 година. Тя ще се проведе във военновъздушната база Елмендорф в град Анкъридж, Аляска.

Щатът е символ на отношенията на двете държави и има сложна споделена история. Между 1784-та и 1867-ма година територията е част от Русия, и е позната като ”Руска Америка”. През 1867 Руската империя продава Аляска за едва 7,2 милиона долара на Съединените щати. През 1959- та Аляска официално става 49-ят щат.

Белият дом съобщи, че срещата Тръмп-Путин ще се състои в Анкъридж

Стратегическото местоположение на Аляска също придават тежест на избора за важните разговори. Тя е най-западния щат и граница с Русия. Град Анкъридж е най-големият град в щата с население около 300 хиляди души.

Редактор: Емил Йорданов