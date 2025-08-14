От днес историческата гара „Сиркеджи“, която се намира в центъра на Истанбул и е била последната спирка по маршрута на „Ориент Експрес”, е затворена за посетители заради извършването на цялостна реставрация, предаде Анадолската агенция.

По информация на турското министерство на културата и туризма в рамките на реставрационните дейности се предвижда връщането на оригиналния вид на залите в комплекса, реставрирането на всички елементи по покрива, фасадата и интериора, както и обновяването на всички витражи, които красят историческото здание.

В рамките на проекта се предвижда и създаването на Музей на миграцията, който да се помещава в сградата на гарата наред със съществуващия Музей на истанбулските железници. Изграждането на музея именно на това място цели да припомни ролята на „Сиркеджи“ като отправна точка за турците, поемали на път към Западна Европа през 60-те години на ХХ в., смятат властите.

Според плана на Министерството залите, в които не се помещават двата музея, ще бъдат използвани за различни изложби и културни мероприятия.

Основите на гарата „Сиркеджи“, която е възприемана като „вратата на Истанбул към Европа“, са положени с церемония на 11 февруари 1888 г., а гарата е пусната в експлоатация на 3 ноември 1890 г., припомня Анадолската агенция.

С откриването на подземната железница „Мармарай“ през 2013 г. железопътният транспорт на гарата е спрян, но през 2024 г. тя отново влиза в експлоатация, тъй като е включена в маршрута на трамвайна линия Т6.

Редактор: Цветисиана Костова