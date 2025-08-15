Израел e готов да одобри спорен проект за изграждане на 3400 жилища в Западния бряг. Финансовият министър на Израел Безалел Смотрич заяви, че според него този план ще „погребе идеята за палестинска държава“.

"Няма държава за признаване": Израелски министър осветли план за над 3000 жилища на Западния бряг

Силно оспорен от международната общност, така нареченият план Е1 е бил замразен в продължение на десетилетия. Той ще разшири съществуващото еврейско селище Маале Адумим и според критиците ще раздели окупирания Западен бряг на две. Очаква се решението на Върховния съвет по планиране, който ще се събере следващата седмица, да подкрепи плана, след като отхвърли възраженията на израелски неправителствени организации.

Редактор: Цветина Петкова