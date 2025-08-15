Земетресение от 5,8 по Рихтер е регистрирано в източната част на Камчатка. Това сочат данните на Европейския сеизмологичен център.

Трусът е регистриран на 68 км от град Петропавловск Камчатски, след 20:00 часа местно време. Дълбочината му е 45 км.

В края на юли в Камчатка станаха две други мощни земетресения - от 7,4 и 8,8 по Рихтер. След втория беше издадено предупреждение за цунами. Активираха се и няколко вулкана.

8.8 по Рихтер разтърси руския полуостров Камчатка (ВИДЕО)

След 7,4 по Рихтер в Русия издадоха предупреждение за цунами (ВИДЕО)

„Парад“ от седем вулканични изригвания в Камчатка след мощното земетресение

Редактор: Ина Григорова