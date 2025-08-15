Полицията е задържала общо 1695 заподозрени в рамките на мащабна операция срещу разпространението на наркотици, проведена в 73 окръга на страната през последните две седмици. Това съобщи турският министър на вътрешните работи Али Йерликая.

73 ilde UYUŞTURUCU MADDE Satıcılarına yönelik son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda;

🔻479 Kg Uyuşturucu Madde ile

🔻783 Bin 80 adet Uyuşturucu Hap ele geçirdik❗

⛔1.695 şüpheliyi yakaladık❗



Gaziantep, Ankara, Adana, İzmir, Konya, Samsun, Antalya, İstanbul, Mersin,… pic.twitter.com/MTIZhAkMmq — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 15, 2025

От публикацията на Йерликая става ясно още, че при операцията, в която са участвали над 6 000 служители на турската полиция, са иззети близо 500 кг наркотици, както и над 780 000 таблетки синтетични наркотици.

Редактор: Цветина Петкова