Иззети са близо 500 кг наркотици, както и над 780 000 таблетки синтетични наркотици

Полицията е задържала общо 1695 заподозрени в рамките на мащабна операция срещу разпространението на наркотици, проведена в 73 окръга на страната през последните две седмици. Това съобщи турският министър на вътрешните работи Али Йерликая.

От публикацията на Йерликая става ясно още, че при операцията, в която са участвали над 6 000 служители на турската полиция, са иззети близо 500 кг наркотици, както и над 780 000 таблетки синтетични наркотици. 

Редактор: Цветина Петкова
Източник: Кристиан Стратев, БТА

