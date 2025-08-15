Китай обяви, че „се противопоставя“ на налагането на нови санкции върху Иран заради ядрената му програма, след като Великобритания, Франция и Германия заявиха пред ООН, че ще ги възстановят, ако до края на август не бъде намерено дипломатическо решение, предаде АФП.

„Противопоставяме се на налагането на санкции и считаме, че това не помага на страните да изградят доверие и да преодолеят различията, както и не допринася за дипломатическите усилия за бързо възобновяване на преговорите“, каза говорителят на китайското външно министерство Лин Цзян.

