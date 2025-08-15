Снимка: iStock
Това не допринася за дипломатическите усилия за бързо възобновяване на преговорите, каза говорителят на китайското външно министерство
Китай обяви, че „се противопоставя“ на налагането на нови санкции върху Иран заради ядрената му програма, след като Великобритания, Франция и Германия заявиха пред ООН, че ще ги възстановят, ако до края на август не бъде намерено дипломатическо решение, предаде АФП.
Великобритания, Франция и Германия са готови за санкции срещу Иран заради ядрената му програма
„Противопоставяме се на налагането на санкции и считаме, че това не помага на страните да изградят доверие и да преодолеят различията, както и не допринася за дипломатическите усилия за бързо възобновяване на преговорите“, каза говорителят на китайското външно министерство Лин Цзян.Редактор: Емил Йорданов
